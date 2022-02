Udinese rischia di perdere a tavolino contro la Fiorentina, parla Marino: “Pronti i documenti”

Il direttore dell’Area Tecnica dell’Udinese, Pierpaolo Marino, ha parlato a Udinese Tv commentando il mercato bianconero appena concluso, ma soffermandosi però anche sulle decisioni del Giudice Sportivo in merito alla gara non disputata contro la Fiorentina: “La decisione su Fiorentina-Udinese verrà presa in futuro e noi siamo pronti a fornire tutti i documenti necessari per prendere la decisione. Se il giudice ha rinviato la decisione vuol dire che vuole approfondire bene la situazione. Siamo convinti di poter fornire adeguate documentazioni a suffragio della corretta posizione che abbiamo assunto”. Lo riporta TMW

