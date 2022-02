Bucchioni: “Italiano voleva Berardi, ora l’unico modo per tenerlo a Firenze è fare grande squadra”

Enzo Bucchioni ha parlato a Radio Bruno, le sue parole sul mercato della Fiorentina appena concluso:

“Io ho dato 7 al mercato della Fiorentina, quella di Vlahovic è un’operazione straordinaria, Vlahovic, sarebbe andato via comunque, hai portato a casa 80 milioni, più i 40 milioni di Chiesa, adesso si può costruire una squadra più forte. In passato non c’erano sostituti già pronti, adesso ci sono le idee, la società si è rafforzata anche sullo scouting. Posso pensare che con questi soldi vai a prendere un grande difensore e un portiere.

Agustin Alvarez? Il 30% della futura rivendita è tanto, il tempo c’è, hai 6 mesi di tempo per portare a casa questa operazione. Operazione buona per la plusvalenza credo perchè avendo già Cabral ne può giocare solo uno, credo che la Fiorentina ci vede un affare in questo. Agustin è un uomo di area di rigore.

Se avesse deciso l’allenatore il mercato Italiano avrebbe preso Berardi, adesso hai Ikonè che deve capire alcune cose tattiche che sono diverse rispetto a dove giocava prima, si deve riadattare, ma fa parte del progetto tattico che cresce. Cabral può crescere tanto, è un 98, lasciamolo lavorare, a Firenze può solo crescere

Non sono d’accordo con la cessione di Pulgar, era il sostituto di Torreira, quando Torreira non ci sarà Amrabat non è si è dimostrato all’altezza di quel ruolo. Italiano? Nella sua storia ha lavorato in società dove aveva giocatori di basso livello e glieli cambiavano sempre. Inutile protestare, anche al Psg va via Mbappè. Credo che la cessione possa spingerlo a motivare ancora di più il gruppo, potrebbe venire una squadra che ha più soluzioni. Italiano a vita? Non vale questa regola, l’unico modo per tenerlo alla Fiorentina è fargli una grande squadra.

Vlahovic voleva fortemente la Juventus, ha portato 80 milioni, adesso andiamo avanti. Prandelli sarà contento di averlo lanciato, senza di lui Vlahovic faceva movimenti sbagliati e magari mandato in prestito avrebbe perso tanto. Un giocatore cosi non sarebbe potuto restare a Firenze perchè non si gioca in Europa. La Juventus avrebbe aspettato giugno, ma l’infortunio di Chiesa ha cambiato gli scenari. Lui voleva andare solo alla Juventus, anche prima del Bayern Monaco. Amava Italiano perchè faceva un gioco che esaltava le sue caratteristiche.

Dragowski probabilmente non piace a Italiano per come gioca con i piedi, ha il contratto in scadenza, la bocciatura è nell’aria, andrà ceduto la prossima estate. Serve un portiere sveglio che giochi con i piedi” conclude Bucchioni.

