Squalificati Nona giornata Serie A. Due fermati per un turno. Nessun viola

Una giornata di squalifica a Federico Barba (Chievo) per la "doppia ammonizione per comportamento non corretto nei confronti di un avversario" e Vanja Milinkovic-Savic (Spal) per "doppia ammonizione p...

Una giornata di squalifica a Federico Barba (Chievo) per la "doppia ammonizione per comportamento non corretto nei confronti di un avversario" e Vanja Milinkovic-Savic (Spal) per "doppia ammonizione per comportamento non regolamentare in campo e per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara". Da questa gara vanno in diffida con la quarta ammonizione, Everton Luiz(Spal) e Domenico Criscito (Genoa) entrambi per "comportamento scorretto nei confronti di un avversario". Tra i dirigenti, squalificato per una giornata effettiva Andrea Romeo (Milan) per aver "al 29° del secondo tempo, alzandosi dalla panchina, proferito espressione blasfema; infrazione rilevata dal collaboratore della Procura Federale".

Fonte: Corrieredellosport.it