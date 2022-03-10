Bella notizia per la Fiorentina, ridotta di una partita la squalifica di Bonaventura, ci sarà domenica

Contro il Sassuolo Jack Bonaventura era stato espulso e aveva avuto due giornate di squalifica, ma la Fiorentina aveva fatto ricorso

A cura di Redazione Labaroviola 10 marzo 2022 18:45

Moena, stadio Benatti, 29.07.2021, amichevole Fiorentina-Levico, foto Lisa Grelloni. Copyright Labaroviola.com

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