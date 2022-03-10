Bella notizia per la Fiorentina, ridotta di una partita la squalifica di Bonaventura, ci sarà domenica
Contro il Sassuolo Jack Bonaventura era stato espulso e aveva avuto due giornate di squalifica, ma la Fiorentina aveva fatto ricorso
Una bella notizia per Vincenzo Italiano e per la Fiorentina, il Giudice Sportivo ha tolto una giornata di squalifica per Jack Bonaventura, questo il comunicato:
A seguito del reclamo numero 215/CSA/2021-2022, proposto dalla società ACF Fiorentina S.r.l. in data 01.03.2022 avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara inflitta al calciatore Bonaventura Giacomo in relazione alla gara Sassuolo-Fiorentina del 26.02.2022; uditi l’avv. Nicola Siggillino e il calciatore Bonaventura Giacomo per la reclamante; ha pronunciato il seguente DISPOSITIVO accoglie parzialmente il reclamo e, per l’effetto, ridetermina la sanzione della squalifica ad 1 (una) giornata effettiva di gara con ammenda di € 10.000,00.
IL RACCONTO DI UN TIFOSO DELLA FIORENTINA IN GUERRA
https://www.labaroviola.com/tifoso-viola-in-guerra-a-kiev-firenze-nel-mio-destino-amo-la-fiorentina-grazie-a-batistuta/168545/