Giudice Sportivo, Fiorentina-Udinese niente 3-0 a tavolino, la gara è “sub iudice”

La Lega Serie A ha comunicato il verdetto del Giudice Sportivo delle gare della prima giornata di ritorno, niente 3-0 a tavolino per le squadre che si sono regolarmente presentate in campo:

“Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni in esito all’esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte: Atalanta-Torino sub iudice, Bologna-Internazionale sub iudice, Fiorentina-Udinese sub iudice e Salernitana-Venezia sub iudice”.

