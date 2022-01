Tuttosport insiste: “Vlahovic vuole restare in Italia, la Juventus sogna di piazzare il colpo”

Dusan Vlahovic è il sogno della Juventus. Realizzabile? Sì, anche se non sarà certamente una trattativa facile e le probabilità, allo stato attuale non sono certo alte. Però da più parti si registra la volontà del giocatore di rimanere, per ora, in Italia, e una certa preferenza per la Juventus. Quello che va verificato è se questa volontà sia sufficientemente forte da resistere agli attacchi milionari della Premier League. E la destinazione inglese sarebbe la più gradita di tutte da perte di Commisso, poco propenso a lasciar partire Vlahovic con destinazione Torino. Ma quanto potrà pesare Commisso con un contratto che scade nel giugno 2023? In fondo Vlahovic guadagnerebbe poco più di Morata. Lo scrive Tuttosport.

LEGGI ANCHE, TORINO-FIORENTINA SI GIOCA LUNEDÌ ALLE ORE 18.30? LA LEGA OGGI DARÀ UNA RISPOSTA