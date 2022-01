Torino-Fiorentina si gioca lunedì alle ore 18.30? La Lega oggi darà una risposta

Oggi nel Torino è in programma un giro di tamponi che potrebbe essere decisivo per sbloccare la situazione. Naturalmente l’assenza di ulteriori positività porterebbe a ridurre la possibilità di un’espansione del focolaio. Domani sera sarà sciolta la quarantena. In virtù di questa tempistica, il Torino ha chiesto alla Lega lo spostamento della partita con la Fiorentina dalle 14.30 di domani alle 18.30 di lunedì. Una risposta è attesa proprio per la giornata di oggi. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

LEGGI ANCHE, GAZZETTA, RICCI PIACE ALLA FIORENTINA, FOLTA CONCORRENZA DALLA PREMIER PER IL “PICCOLO JORGINHO”