Il Giudice Sportivo non fa sconti: 6 mila euro di multa per la Fiorentina per lancio di petardi e fumogeni in campo

In seguito al recupero della 21esima giornata tra Bologna e Fiorentina, il Giudice Sportivo ha comminato due ammende a entrambe le squadre, andando più pesante con la società viola. Infatti, se da una parte il Bologna ha ricevuto un provvedimento che prevede il pagamento di “soli” 4 mila euro, la Fiorentina dovrà pagarne 6 mila: la differenza deriva dal fatto che i tifosi di casa si sono limitati a lanciare in campo alcuni petardi, mentre quelli viola anche dei fumogeni.

Ecco il comunicato ufficiale del Giudice Sportivo:

Ammenda di € 6.000,00: alla Soc. FIORENTINA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato alcuni petardi ed alcuni fumogeni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS. Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. BOLOGNA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato alcuni petardi nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

IL GESTO DI NZOLA