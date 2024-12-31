Giudice Sportivo con il pugno duro: 20mila euro di multa alla Fiorentina per cori discriminatori contro Vlahovic

Il Giudice Sportivo ha usato il pugno duro nei confronti della Società viola. Il comunicato è il seguente: "Ammenda di 20mila euro alla Fiorentina per i cori discriminatori intonati da alcuni tifosi v...

Il Giudice Sportivo ha usato il pugno duro nei confronti della Società viola. Il comunicato è il seguente: "Ammenda di 20mila euro alla Fiorentina per i cori discriminatori intonati da alcuni tifosi viola contro Dusan Vlahovic nel corso del primo tempo della sfida di campionato contro la Juventus".

Il coro aveva costretto l’arbitro Mariani a sospendere la gara per circa due minuti; come da protocollo, è stato subito effettuato l’annuncio del comunicato contro la discriminazione e i sostenitori delle offese erano stati quantificati dai collaboratori della Procura federale per il 30% dei tifosi presenti nel settore (955).

Dopo l’annuncio e anche grazie all’intervento del capitano della Fiorentina, Luca Ranieri, non si sono più verificati cori simili nel resto del match. Questo il post di Sky Sport su Instagram:

https://www.labaroviola.com/fattori-palladino-ha-perso-la-compattezza-senza-bove-gudmundsson-ho-lidea-che-non-senta-la-fiducia-del-mister/282904/