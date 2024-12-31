Fattori: "Palladino ha perso la compattezza senza Bove. Gudmundsson ho l'idea che non senta la fiducia del mister"

L’ex attaccante della Fiorentina Sauro Fattori ha parlato a Toscana TV, commentando vari temi in casa gigliata dopo il 2-2 contro la Juventus di domenica: “Era importante tornare a fare punti, sarebbe...

L’ex attaccante della Fiorentina Sauro Fattori ha parlato a Toscana TV, commentando vari temi in casa gigliata dopo il 2-2 contro la Juventus di domenica: “Era importante tornare a fare punti, sarebbe stata la terza sconfitta in casa, prima di un'altra sfida importante contro il Napoli e poteva diventare quasi una crisi. La viola sta rispettando le aspettative e a Torino ha fatto una buona gara, in una sfida tra due squadre non formidabili. Portare a casa un pareggio fa respirare, ed è molto più importante, al di là della prestazione. La Fiorentina non può tenere il ritmo di Napoli Atalanta e Inter per la Champions, poi c’è l’outsider Lazio, Milan e Juventus che rischiano molto. Parisi ha fatto una buona gara, contro un avversario non semplice come Conceicao”.

“Al momento la Fiorentina ha problemi a livello tattico e sta soffrendo molto. La squadra ha cambiato assetto all'inizio della stagione ed è un pò in difficoltà. Giocando in questo modo, a parer mio soffrirà sempre. La formazione di Palladino non è più compatta senza Bove. Il mister non sta trovando "la quadra". Felice per il gol di Sottil, ma è stato il suo primo del campionato, durante la gara è stato un problema tattico, anche se non per colpa sua. Colpani va a fare diagonali a centrocampo continuamente, perchè Adli fa poco in fase difensiva, Cataldi corre tanto ma fatica. I centrocampisti della Juve, per quanto bravi, erano pur sempre Thuram, Koopmeiners e Locatelli.

“Gudmundsson è stato un problema e non ha mai preso palla, perchè è stato messo in una gabbia e non può svariare. Non è una seconda punta, viene scavalcato dalla palla, non sa cosa fare in campo e si trova ad agire in zone in cui è circondato dagli avversari. L'Islandese può portare gol che servono tanto alla Fiorentina, ma ho avuto brutti segnali. Punizione dal limite: calcia Sottil e Gud se ne va. La mia sensazione è che non senta la fiducia addosso. Colpani? Purtroppo spesso si ragiona un po’ per partito preso a Firenze. È un calciatore di squadra, rispetto ad anarchici come Sottil, che non aiutano in copertura. Colpani viene dentro al campo a dar mano alla squadra. Palladino lo fa lavorare in maniera particolare, e capisce le difficoltà del giocatore. È un giocatore interessante, ma ha 25 anni, non può essere il Rui Costa della Fiorentina”.

“Prendendo Spinazzola, la Fiorentina potrebbe alzare Gosens a sinistra, o viceversa. L’arrivo del terzino del Napoli aprirebbe il mercato a Kayode, se arrivasse una buona offerta. Spinazzola non è Kayod, gioca sia a sinistra che a destra, è buono e può giocare dove vuole. Pablo Marì? La viola avrebbe tanti centrali, forse Palladino sta pensando di tornare a giocare con la difesa a tre. Adesso la Fiorentina è più attrattiva per i calciatori, questo è certo, in virtù dei risultati della squadra”.