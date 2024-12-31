Pedullà: "Accordo totale tra Fiorentina e Napoli per Folorunsho, prestito con riscatto a 8-9 milioni"
Il noto giornalista ed esperto di calciomercato Alfredo Pedullà tramite il proprio profilo X ha rivelato che Folorunsho sarà a breve un nuovo calciatore della Fiorentina. Folorunsho andrà a rinforzare...
Il noto giornalista ed esperto di calciomercato Alfredo Pedullà tramite il proprio profilo X ha rivelato che Folorunsho sarà a breve un nuovo calciatore della Fiorentina. Folorunsho andrà a rinforzare il centrocampo rimasto scoperto dopo il problema accusato da Bove in Fiorentina-Inter, questo il tweet di Pedullà:
"Accordo totale tra Folorunsho e la Fiorentina, il contratto resterà probabilmente fino al 2029 (quello sottoscritto con il Napoli) con minimo adeguamento. Confermato prestito con diritto di riscatto a 8-9 milioni"
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