Il Giudice Sportivo ha reso noti i suoi provvedimenti per la scorsa partita di campionato. Alla Fiorentina sono stati sanzionati i tre dirigenti: Antognoni, Pradè e Barone. 25.000 euro e diffida a Giancarlo Antognoni, per avere, al termine della gara, negli spogliatoi, urlato all’Arbitro, un epiteto gravemente offensivo, che non poteva essere percepito nell’esatto contenuto dal medesimo solo perché sta-va rientrando nello spogliatoio di competenza; alla richiesta di un Assistente di moderare i toni rivolgeva a quest’ultimo un’espressione irriguardosa; infrazioni rilevate dal medesimo Assistente, 20.000 euro e diffida a Daniele Pradè, per avere, al termine della gara, negli spogliatoi, con atteggiamento minaccioso e aggressivo, urlato al Direttore di gara un’espressione irriguardosa; alla richiesta dell’Arbitro di allontanarsi reiterava tale atteggiamento rivolgendogli un’espressione gravemente irrispettosa, 10.000 euro e diffida a Giuseppe Barone per avere, al termine della gara, negli spogliatoi, proferito a voce alta, con gli Ufficiali di gara già dentro gli spogliatoi, frasi gravemente offensive; infrazione rilevata dai collaboratori della Procura federale.