G.Sportivo: Kalinic salta Inter e Palermo, multa per Borja Valero
Le decisioni del Giudice Sportivo prima di Fiorentina-Inter
A cura di Redazione Labaroviola
18 aprile 2017 17:08
Questo il verdetto emesso dal giudice sportivo dopo Fiorentina-Empoli. Mazzoleni aveva espulso il croato al termine dei 90'. Per Borja Valero multa e diffida. Ecco le decisioni che riguardano la Fiorentina:
SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA KALINIC Nikola (Fiorentina): per avere, al termine della gara, rivolto all'Arbitro espressione ingiuriosa.
AMMONIZIONE CON DIFFIDA ED AMMENDA DI € 1.500,00 (QUARTA SANZIONE) VALERO IGLESIAS Borja (Fiorentina): sanzione aggravata perché capitano della squadra (Quarta sanzione).