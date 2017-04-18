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G.Sportivo: Kalinic salta Inter e Palermo, multa per Borja Valero

Le decisioni del Giudice Sportivo prima di Fiorentina-Inter

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
18 aprile 2017 17:08
G.Sportivo: Kalinic salta Inter e Palermo, multa per Borja Valero - Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.12.2016, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.12.2016, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Questo il verdetto emesso dal giudice sportivo dopo Fiorentina-Empoli. Mazzoleni aveva espulso il croato al termine dei 90'. Per Borja Valero multa e diffida. Ecco le decisioni che riguardano la Fiorentina:

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA KALINIC Nikola (Fiorentina): per avere, al termine della gara, rivolto all'Arbitro espressione ingiuriosa.

AMMONIZIONE CON DIFFIDA ED AMMENDA DI € 1.500,00 (QUARTA SANZIONE) VALERO IGLESIAS Borja (Fiorentina): sanzione aggravata perché capitano della squadra (Quarta sanzione).

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