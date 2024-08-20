Il Giudice Sportivo punisce Pradè: ammonito con diffida per atteggiamento aggressivo con uno steward

Il Giudice Sportivo ha emesso i propri verdetti sulla prima giornata di campionato. Sono tre le sanzioni che riguardano la Fiorentina

Il Giudice Sportivo ha emesso i propri verdetti a margine della prima giornata di Serie A 2024/2025. Fiorentina protagonista in negativo, viste le tre sensazioni che riguardano la squadra viola.

La prima interessa Marin Pongracic, che ha ricevuto doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; nonché per la reazione scomposta al rientro negli spogliatoi, dopo il provvedimento di espulsione; infrazione quest’ultima rilevata da un collaboratore della Procura federale.

Poi, c'è un retroscena su Pradè, che è stato ammonito con diffida perché, senza esibire il pass di identificazione, si interfacciava con fare aggressivo nei confronti di addetto steward che intendeva impedirgli l’accesso al proprio spogliatoio; comportamento segnalato dal collaboratore della Procura federale.

Infine, la società Fiorentina è stata multata con un'ammenda di 4 mila euro, per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato sul terreno di giuoco un fumogeno e,

nel recinto di giuoco, tre bottigliette in plastica e alcuni bicchieri; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

KOUAME' POTREBBE RAGGIUNGERE ITALIANO

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