Il ginocchio di Cambiaghi scricchiola e il Bologna si butta sul mercato: ritorno di fiamma per Kouamé?

Con l'infortunio di Cambiaghi, il Bologna potrebbe acquistare un nuovo esterno. Tra i candidati c'è Kouamé, apprezzato da Italiano

Il nuovo Bologna di Vincenzo Italiano ha fatto il proprio esordio in campionato, pareggiando con l'Udinese per 1 a 1. Aldilà di un risultato non proprio positivo, c'è un'altra notizia negativa in casa dei Felsinei: infatti, dopo i primi esami, il Bologna ha potuto constatare che Nicolò Cambiaghi ha subito un trauma distorsivo al ginocchio sinistro, con le sue condizioni che verranno rivalutate nei prossimi giorni. In caso di lesione, Cambiaghi resterebbe ai box per un lungo periodo di tempo, con la società rossoblù che si vedrebbe costretta a tornare sul mercato per acquistare un ulteriore esterno.

A tal proposito, il Corriere dello Sport ha fatto una lista di possibili candidati, tra cui figura anche il nome di Kouamé, definito dallo stesso Italiano "Un soldato da portare sempre in guerra". Tra gli altri, c'è anche l'ex obiettivo della Fiorentina Ngonge, oltre a Laurienté, Isaksen e Pellistri.

GUDMUNDSSON SI PRESENTA

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