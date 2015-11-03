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Notizie Cambiaghi Fiorentina

Arriva la decisione del Giudice Sportivo: Cambiaghi squalificato per due turni, salta la Fiorentina

13 gennaio 2026 18:06

Gattuso spiega: "Nicolussi alterna equilibrio e qualità, ha le caratteristiche giuste per giocare vertice basso"

07 ottobre 2025 20:46

Il ginocchio di Cambiaghi scricchiola e il Bologna si butta sul mercato: ritorno di fiamma per Kouamé?

20 agosto 2024 13:24

Il Corriere dello sport riporta: "Vincenzo Italiano vuole Cambiaghi per arricchire il reparto degli esterni d'attacco. Thiago Motta non lo voleva"

12 giugno 2024 16:17

Nemmeno con le mani riusciamo a segnare. Parisi e Stojanovic annullano Ikone e Saponara. Partita stregata

22 agosto 2022 13:42

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