Nemmeno con le mani riusciamo a segnare. Parisi e Stojanovic annullano Ikone e Saponara. Partita stregata

Se non segni, non vinci è semplice. Inutile produrre tanto gioco senza capitalizzare. Speriamo nei nuovi arrivi dal mercato

arbitro infortunato, empoli in nove, ma tutto questo non è bastato

La partita di ieri ha assunto fin da subito un aspetto esoterico. L'arbitro che si infortuna, il VAR per stabilire l'espulsione di Luperto, l'altro VAR per stabilire se c'era rigore su Sottil, che in effetti c'era, ma Sottil l'aveva presa prima con le mani. Cambiaghi da poco entrato che si infortuna e l'Empoli ha esaurito le sostituzioni. Nessuno di questi ingredienti è stato utile alla squadra di Italiano per metterla dentro.

E' vero l'Empoli si è chiuso dietro proponendosi pochissime volte avanti, ma se noi non la buttiamo dentro e nemmeno ci proviamo, è un problema nostro. Non voglio crocifiggere i singoli, ma ancora una volta Ikone ha fatto una prestazione incolore. Anche quando ha ricevuto una palla invitante da Terzic, ha preferito mettere il destro anziché il suo piede naturale.

Nonostante continui con serpentine e dribbling fini a se stessi, non riesce mai a metterla al centro ne a provare la conclusione da fuori. Ieri a dire il vero ci ha provato anche a calciare da fuori ma senza successo. Spero vivamente che questa sua involuzione, possa trasformarsi fin da subito in nuova vita calcistica, questo suo declino è inconcepibile.

Saponara dall'altra parte del campo è apparso affaticato e senza verve. La tecnica sublime si è intravista, ma sembrava che non aveva forze nelle gambe. Sicuramente le squadre che lottano per la salvezza devono assolutamente partire forte, ma ieri la differenza di gamba in alcune zone del campo era evidente.

Parisi da una parte, e Stojanovic dall'altra hanno letteralmente annullato sia Ikone, che Saponara. Nemmeno l'ingresso di Sottil e Biraghi sono bastati per riuscire a mettere almeno un cross in area. I terzini empolesi sembravano Cafù e Roberto Carlos.

Ora la domanda è questa: "Erano Parisi e Stojanovic che ricordavano Cafù e Roberto Carlos, oppure erano i nostri giocatori che non hanno inciso?". La mia risposta verte molto di più sulla seconda opzione, con tutto il rispetto per la sontuosa partita disputata dai due terzini empolesi.

Troppo macchinosi i nostri, Saponara come detto in precedenza sembrava affaticato e Ikone ha provato a saltare l'uomo una volta su dieci. Nemmeno le entrate dei Titolari Sottil e Gonzalez, hanno portato a qualcosa di tangibile, nulla l'Empoli ieri era un muro di gomma per tutti i nostri calciatori.

Un incidente frontale senza scampo, dove tutti i calciatori viola andavano a sbattere. Del resto i tiri totali della Fiorentina sono stati 19 di cui solo miseramente 2 nello specchio, uno spreco di forze e testa, inutile. Ha fatto meglio l'Empoli con 4 tiri totali di cui 2 nello specchio, si è stancata di meno ed ha prodotto lo stesso numero di occasioni.

Numeri che Vincenzo Italiano dovrà valutare attentamente, ma visto lo sfogo finale a fine partita, penso che i giocatori viola oggi ne sentiranno quattro agli allenamenti. Il Mr era furioso a fine partita nei riguardi di Duncan e Biraghi, ma credo che oltre ai due chiamati in causa fosse nervoso per tutto quello che ha visto durante la partita, uno spettacolo indegno.

Siamo solo all'inizio e qualcuno lo definisce calcio d'agosto, ma va fatto qualcosa nell'immediato, l'arrivo di Barak in questo senso ci può aiutare tantissimo. Servono centrocampisti di inventiva, che provano le vie centrali quando le fasce sono chiuse come ieri. Oltre a Jack Bonaventura, nessuno dei nostri centrocampisti prova la soluzione dalla distanza, ne gli inserimenti, è troppo poco!

Oltre a Bonaventura, ieri solo Mandragora ci ha provato con un unico tiro calciato a testa bassa, se le fasce sono bloccate ed il gioco è bloccato, tocca ai centrocampisti inventare, altrimenti non se ne esce.

Giovedì prossimo Jans ci ha promesso l'inferno, lo stesso inferno che oggi Italiano farà toccare con mano ai calciatori viola. Noi tifosi speriamo di vedere il paradiso giovedì prossimo, e tornare senza troppi patimenti in Europa.

ORA COME ORA, TOCCA SPINGERE PIU' CHE MAI.

Lo scugnizzo viola

ITALIANO: “DOVEVAMO VINCERE. SU DODÒ PENSAVO PEGGIO, IKONÈ DEVE MIGLIORARE NEGLI ULTIMI METRI”

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