Notizie Jans Fiorentina

Si, il settimo posto in Italia vale più del quarto in Olanda, giusto Sadilek? Jans, dove è il tuo inferno?
26 agosto 2022 01:15
All. Twente contro i tifosi viola: "È veramente inaccettabile il lancio di due petardi"
25 agosto 2022 22:15
Jans provocò la Fiorentina: "Sarà un inferno", i viola "rispondono": "Uscimmo a riveder le stelle"
25 agosto 2022 21:50
Nemmeno con le mani riusciamo a segnare. Parisi e Stojanovic annullano Ikone e Saponara. Partita stregata
22 agosto 2022 13:42
Jans: "La Fiorentina andava troppo forte per noi, meno male era solo 2-0. Poi meritavamo il 2-2"
18 agosto 2022 23:50
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