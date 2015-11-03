Labaro Viola

Notizie Jans Fiorentina

Si, il settimo posto in Italia vale più del quarto in Olanda, giusto Sadilek? Jans, dove è il tuo inferno?

26 agosto 2022 01:15

All. Twente contro i tifosi viola: "È veramente inaccettabile il lancio di due petardi"

25 agosto 2022 22:15

Jans provocò la Fiorentina: "Sarà un inferno", i viola "rispondono": "Uscimmo a riveder le stelle"

25 agosto 2022 21:50

Nemmeno con le mani riusciamo a segnare. Parisi e Stojanovic annullano Ikone e Saponara. Partita stregata

22 agosto 2022 13:42

Jans: "La Fiorentina andava troppo forte per noi, meno male era solo 2-0. Poi meritavamo il 2-2"

18 agosto 2022 23:50

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