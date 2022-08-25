Si, il settimo posto in Italia vale più del quarto in Olanda, giusto Sadilek? Jans, dove è il tuo inferno?

Volevamo passare il turno ad ogni costo e ci siamo riusciti, contro gli olandesi, contro il loro inferno e contro il loro sindaco

passaggio meritato soprattuto dopo le loro provocazioni

Spesso la spocchia e l’arroganza sono sempre dei boomerang che ti tornano in faccia inesorabilmente. Ricordate quando Mediaworld Germania provocò gli italiani in terra tedesca promettendo loro un televisore gratis, qualora l’Italia avesse vinto il mondiale? Ebbene in quell’occasione la famosa catena di elettrodomestici dovette dar seguito alla sua promessa è pagò il televisore a milioni di italiani.

A Napoli diciamo “Nun sputà n’cielo ca n’faccia te torna” e così è accaduto. L’inferno promesso da Jans gli si è girato contro, tant’è che ad un certo punto lui stesso ha dovuto placare gli animi degli ormai ubriacatissimi tifosi olandesi. Sadilek ha avuto la lezione che si meritava da un Jack Bonaventura che la mandato letteralmente al manicomio, nascondendogli sempre la palla e facendolo innervosire fino all’uscita dal campo.

Quanto ho goduto alla sua uscita nevrotica dal campo, in quel preciso momento il mio sogno si è compiuto. Questa qualificazione oltre ad essere importante per la nostra stagione, per me aveva un doppio sapore. Detesto quando qualcuno fa il “ganzo” prima della guerra. E così quando ho visto realizzare il nostro passaggio e la delusione dei tifosi del Twente, ho goduto doppiamente.

Un po’ come dire: “ecco, così imparate a fare gli sboroni”. Ho mal digerito anche l’ordinanza ridicola del sindaco. Ma da quale pulpito. Ma gli olandesi hanno già dimenticato di quando distrussero parecchi monumenti storici in quel di Roma? Noi non siamo i benvenuti? No! Voi non siete i benvenuti.

Fatta questa breve premessa passiamo al campo, la prova non mi è dispiaciuta. Tralasciando i soliti brividi che ci creiamo da soli, ho visto una squadra solida e compatta ma soprattutto, concentrata.

Il migliore è stato Bonaventura, almeno secondo la mia strettissima opinione. Sempre in pressing, sempre a lottare su ogni pallone, e prezioso nella gestione della palla. Amrabat idem. Ha fatto una partita sontuosa, costantemente con il fiato sul collo degli avversari. Un vero e proprio motorino e polmone della squadra.

Del centrocampo viola, l’unico che non mi ha convinto è stato Maleh, ma se Italiano lo schiera titolare ormai da quattro partite una ragione, seppur misteriosa ci sarà.

La difesa è stata rocciosa, ed il ritorno di Igor unito ai miracoli di San Pietro Terracciano hanno fatto il resto. Anche Milenkovic ha fatto un ottima partita. L’unico che ho visto un po’ in sofferenza e spesso richiamato da Bonaventura è stato Venuti.

L’attacco invece è stato sterile in alcuni sprazzi e sprecone in altri. Cabral ha fatto una grande prestazione, da uomo squadra. Si è sacrificato dietro, e ha dato spesso le sponde ai compagni per permettere alla squadra di salire. Mi è apparso abbastanza in palla.

Sottil un po’ in ombra, ma quando ha avuto le giuste palle, un po’ di scompiglio nelle retrovie olandesi è riuscito a portarlo. Ikone… perché? Oggi non mi è dispiaciuto sia chiaro, forse la sua migliore prestazione da iniziò stagione, ma perché continua a sbagliare gol così facili?

Mi ricorda un po’ il primo Ilicic visto a Firenze, tanta fuffa e poca sostanza. Da l’impressione di essere un grande giocatore al quale manca sempre l’ultimo guizzo. Come scritto ripetutamente, spero che si sblocchi, perché se lo fa, abbiamo un fuoriclasse in più.

Anche i cambi mi sono piaciuti, ma anche Jovic si è mangiato un bel gol. Ma la prova è stata comunque soddisfacente.

Questa partita mi lascia ben sperare per la sfida di domenica contro il Napoli. Mi ha trasmesso delle ottime sensazioni, senza voler esagerare ho visto la prima partita da squadra vera da quando è iniziata questa stagione. Gli occhi dei ragazzi mi ricordavano i famosi “eyes of Tiger” di Rocky Balboa, e se domenica giochiamo con questi occhi e con questa compattezza per i napoletani non sarà facile.

La sfida di domenica per me napoletano di nascita e fiorentino di adozione ha un sapore particolare, la voglio vincere ad ogni costo. L’anno scorso ho avuto delle belle soddisfazioni sia in campionato che in coppa Italia, speriamo di ripeterci.

RESTIAMO SUL PEZZO E CI DIVERTIREMO

P.S.: JANS, SADILEK MAGNATEVE O LIMONE!!!

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