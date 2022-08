Biraghi: “San Pietro ci ha salvato. Onoreremo la Conference, vogliamo fare il meglio possibile”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine della partita con il Twente, capitan Cristiano Biraghi ha parlato del passaggio del turno della Fiorentina: “Sapevamo che nonostante gli sforzi dell’anno scorso sarebbe stato difficile il playoff, nelle due partite abbiamo fatto meglio di loro e quindi è giusto così. Gol sbagliati? Jovic ci ha fatto vincere con la Cremonese, oggi se l’è sentita così, capita. Oggi Terracciano ci ha salvato, è San Pietro. C’è poco tempo per esultare, ci godiamo il momento ma tra due giorni c’è il Napoli, penseremo partita dopo partita. Onoreremo la Conference League così come il campionato, vogliamo fare il meglio possibile. Sono contento per me e per la squadra di aver centrato questo obiettivo. Il mio futuro? Ho fatto una scelta, sto molto bene qui, sono il capitano di un gruppo fantastico, con la società abbiamo un grandissimo rapporto, il futuro lo vedo viola”.