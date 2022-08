Jans: “La Fiorentina andava troppo forte per noi, meno male era solo 2-0. Poi meritavamo il 2-2”

Ron Jans, allenatore del Twente, ha parlato in sala stampa dopo la sconfitta contro la Fiorentina, queste le sue parole:

“Questa partita aveva due tempi, il primo tempo e il secondo tempo, abbiamo preso un gol subito, la Fiorentina andava troppo forte per noi, non era male il 2-0 per quanto la Fiorentina ha fatto vedere in campo. Nel secondo tempo era più facile che avremmo fatto noi il 2-2 che la Fiorentina il 3-1- Il primo tempo sarà per noi una lezione, il secondo tempo ci dà una speranza. Il primo tempo la Fiorentina sembrava giocasse meglio a pallone di noi, nel secondo tempo il contrario.

Mi aspettavo questa Fiorentina, ci siamo allenati per la loro pressione, abbiamo fatto errori abbastanza semplici, il secondo tempo però molto bene. La prossima settimana, a differenza di stasera, lo stadio sarà completamente esaurito, abbiamo tante possibilità di passare il turno. La prossima settimana sarà un inferno, come diceva Dante”

