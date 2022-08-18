PAGELLE VIOLA, SOTTIL SHOW, CABRAL IN CRESCITA, IKONE' UN FANTASMA. NASTASIC MALE

La Fiorentina vince l'andata dei preliminari di Conference League contro il Twente, Sottil il migliore in campo, le pagelle

Fiorentina vittoriosa contro il Twente nell'andata dei preliminari di Conference League, le pagelle dei giocatori viola

Terracciano 6 Nessuna parata ma sempre attento nelle uscite, quasi sempre preciso palla al piede, sbaglia al minuto 56 per fortuna senza conseguenze

Venuti 5,5 Quasi mai preciso con la palla al piede, in qualche occasione si rende protagonista di qualche buona sgroppata, entra anche lui nelle responsabilità per il gol subito. L'assist arriva proprio dal suo marcatore

Milenkovic 6 Solita partita sul pezzo del difensore serbo, attento, guida bene il reparto, non impegnato particolarmente ma rimane sempre molto concentrato

Nastasic 5 Spesso sbaglia con la palla al piede e si fa scappare Cerny per il gol del Twente. Tornava a giocare una partita da febbraio e si è visto

Biraghi 6 Assist per Nico Gonzalez delizioso, in fase offensiva spesso è pericoloso e molto bravo negli scambi con Sottil, in fase difensiva è protagonista in negativo, prima con degli errori, anche tecnici, poi tiene in gioco Cerny, in occasione del gol del Twente

Amrabat 6,5 In fase di interdizione è importante, ha ritrovato il coraggio di andarsi a prendere anche palloni in fase di impostazione, ferma spesso le offensive olandesi

Duncan 5,5 Non sempre preciso, ha sbagliato spesso in fase offensiva. Altre volte ci aveva abituato a più precisione

Maleh 5,5 Non brilla, sbaglia tanto, può fare molto di più, non gli manca nulla per poter incidere di più, si propone ma molto spesso poi non gli riesce quanto vorrebbe e dovrebbe

Sottil 7,5 Entra nel primo gol con un delizioso tacco che libera Biraghi, nel secondo gol invece taglia e serve un assist al bacio per Cabral. Una partita sontuosa, sempre una costante spina nel fianco per la difesa del Twente, quando Riccardo aveva la palla, nasceva qualcosa di pericoloso e bello da vedere

Nico Gonzalez 6,5 Segna dopo 3 minuti poi gioca una gara senza grandi spunti, deve crescere molto nella sua condizione fisica

Cabral 6,5 Segna un gol non cosi banale e semplice come si potrebbe pensare, rispetto alla scorsa stagione è un giocatore cresciuto nella forma fisica, a volte pasticcia con la palla ma è sempre al posto giusto e fa i movimenti giusti

Ikonè 5 Un fantasma, non si vede mai, quando ha avuto la palla ha sempre sprecato e fatto la scelta sbagliata

Mandragora 5,5 Anche lui non ha l'impatto sulla gara che ci si sarebbe aspettati, è anche vero che non ha giocato nel suo ruolo, non è una mezz'ala di centrocampo

Jovic 5,5 Non si vede mai anche perchè la Fiorentina attacca poco da quando lui è in campo, si conquista qualche punizione ma nulla di più

BONAVENTURA NON HA GIOCATO PER UN AFFATICAMENTO MUSCOLARE

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