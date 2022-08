Pentasport, si ferma Bonaventura per un affaticamento muscolare. Andrà in tribuna con il Twente

Giacomo Bonaventura non sarà a disposizione di mister Vincenzo Italiano per la sfida contro il Twente. Secondo quanto racconta Il Pentasport, il centrocampista ha accusato un affaticamento muscolare che non gli ha permesso di essere della partita. Per questo motivo, il centrocampista della fiorentina non va neppure in panchina per la sfida di stasera. Si attendono aggiornamenti nelle prossime ore.