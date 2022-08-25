Jans provocò la Fiorentina: "Sarà un inferno", i viola "rispondono": "Uscimmo a riveder le stelle"
La Fiorentina risponde con un post dopo la qualificazione alle parole di Jans
A cura di Redazione Labaroviola
25 agosto 2022 21:50
La Fiorentina ha celebrato con un post sui social la qualificazione ai gironi di Conference League accompagnato da una didascalia di "risposta" a Jans, tecnico del Twente: "E quindi uscimmo a riveder le stelle", il canto dell'Inferno.
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