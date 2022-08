Ad Enschede finisce 0-0 con il Twente, la Fiorentina vola ai gironi di Conference League

Twente e Fiorentina approcciano subito in modo molto forte la gara, pressing alto della Fiorentina e recupero palla con Amrabat e Maleh. Al 17′ Vlap prova il tiro, Terracciano fuori causa, salva sulla linea Cabral. Al 18′ ottimo cross dentro di Ikone dopo aver puntato due uomini, Venuti e Cabral davanti alla linea della porta, sfuma per poco una grande occasione per i viola. Al 38′ ottima occasione per la Fiorentina, punizione battuta bene da Sottil, deviazione della barriera, salva il portiere del Twente. Al 38′ salva Terracciano sul tiro di Zerrouki. Al 41′ ottima azione della Fiorentina, Sottil va al tiro ma con il corpo il portiere del Twente chiude lo specchio della porta. Al 42′ incornata sul calcio d’angolo battuto da Biraghi di Cabral, palla centrale che non impensierisce il portiere dei padroni di casa.

Al 55′ Unnerstall sfiora il pallone con il braccio, poi la colpisce di testa. Al 67′ Tsolis ci prova dalla distanza, Terracciano para agilmente. Un minuto più tardi grande parata di Terracciano che nega il gol a Tsolis. Al 75′ Nico Gonzalez scappa e mette Ikone davanti al portiere, il francese ci pensa troppo e allargando la gamba il portiere del Twente gli nega il gol. All’86’ Jovic mette dentro per Mandragora che prova a segnare di rovesciata ma colpisce il palo. Al 93′ Igor espulso per somma di ammonizione. Al 96′ Jovic si divora il gol dell’1-0. Al 97′ parata mostruosa di Terracciano su Brenet.

