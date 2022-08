Fiorentina di scena in Olanda per incontrare il Twente per il ritorno di Conference League, Italiano deve fare a meno di Zurkowski infortunato. Questa la formazione ufficiale della Fiorentina:

Terracciano, Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi, Amrabat, Bonaventura, Maleh, Sottil, Ikonè, Cabral

