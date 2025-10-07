Gattuso spiega: "Nicolussi alterna equilibrio e qualità, ha le caratteristiche giuste per giocare vertice basso"

Le parole del commissario tecnico della nazionale Gennaro Gattuso sulla convocazione di Niccolò Cambiaghi ed Hans Nicolussi Caviglia

Il commissario tecnico della Nazionale Gennaro Gattuso ha spiegato così le chiamate di Nicolò Cambiaghi e Hans Nicolussi Caviglia.

Ecco le parole del CT raccolte dai microfoni di TMW:

"Cambiaghi lo scorso anno è stato sfortunato e s'è rotto il crociato, ma è un ragazzo che sa fare bene tutte e due le fasi. Nicolussi se vuoi giocare col vertice basso ha equilibrio e qualità. Ha le caratteristiche giuste per ricoprire quel ruolo".

"Noi giriamo tanto. Faccio spendere un po' di soldi anche alla Federazione perché abbiamo tanti uomini che coprono tutte le partite... Quando giri e hai tante persone e vedi delle cose le devi premiare. Mi dispiace qualcuno sia rimasto a casa, ma le valutazione vengono fatte in base a ciò che si vede. Poi io mi assumo le mie responsabilità".