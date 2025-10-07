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Gattuso spiega: "Nicolussi alterna equilibrio e qualità, ha le caratteristiche giuste per giocare vertice basso"

Le parole del commissario tecnico della nazionale Gennaro Gattuso sulla convocazione di Niccolò Cambiaghi ed Hans Nicolussi Caviglia

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
07 ottobre 2025 20:46
Gattuso spiega: "Nicolussi alterna equilibrio e qualità, ha le caratteristiche giuste per giocare vertice basso" -
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Il commissario tecnico della Nazionale Gennaro Gattuso ha spiegato così le chiamate di Nicolò Cambiaghi e Hans Nicolussi Caviglia.

Ecco le parole del CT raccolte dai microfoni di TMW:

"Cambiaghi lo scorso anno è stato sfortunato e s'è rotto il crociato, ma è un ragazzo che sa fare bene tutte e due le fasi. Nicolussi se vuoi giocare col vertice basso ha equilibrio e qualità. Ha le caratteristiche giuste per ricoprire quel ruolo".
"Noi giriamo tanto. Faccio spendere un po' di soldi anche alla Federazione perché abbiamo tanti uomini che coprono tutte le partite... Quando giri e hai tante persone e vedi delle cose le devi premiare. Mi dispiace qualcuno sia rimasto a casa, ma le valutazione vengono fatte in base a ciò che si vede. Poi io mi assumo le mie responsabilità".

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