Repfi: "Fiorentina, corsie offensive da rifare: piacciono Koleosho, Cancellieri e Cambiaghi"
In uscita Rugani, Sabiri e Harrison
La Fiorentina continua a muoversi sul mercato per rinforzare le corsie offensive. Al momento, il profilo più vicino ai viola sembra essere Luca Koleosho, ma nella lista della dirigenza restano monitorati anche Matteo Cancellieri della Lazio e Johan Bakayoko del Leipzig, considerati profili interessanti per il nuovo progetto tecnico.
Più defilata, invece, la pista che porta a Niccolò Cambiaghi. Nonostante alcuni contatti esplorativi, l’interesse non si sarebbe trasformato in una vera trattativa e, almeno per ora, il giocatore non rappresenta una priorità per il club viola.
Capitolo uscite: dopo il mancato riscatto di Manor Solomon, lasceranno Firenze anche Daniele Rugani, che farà ritorno alla Juventus , e Harrison, destinato alla MIS. Ai saluti pure Abdelhamid Sabiri, la cui esperienza in viola si chiuderà dopo una stagione poco incisiva.
A riportarlo è la Repubblica Firenze.