Il Corriere dello sport riporta: “Vincenzo Italiano vuole Cambiaghi per arricchire il reparto degli esterni d’attacco. Thiago Motta non lo voleva”

Dopo gli europei si entrerà nel vivo del calciomercato, tuttavia alcuni nomi stanno circolando insistentemente nel circuito delle “nuove” panchine, come quella di Vincenzo Italiano, ex allenatore della Fiorentina e attuale tecnico del Bologna, ma andiamo con ordine.

Thiago Motta non lo voleva, Vincenzo Italiano sì. L’ex allenatore viola potrebbe mettere il proprio timbro sul prossimo acquisto dei felsinei, che si preparano a disputare la super Champions League insieme alle più grandi potenze d’Europa.

Si tratta di Nicolò Cambiaghi, talento dell’Empoli, che dopo una prima grande stagione in maglia azzurra non è riuscito a ripetersi nel campionato da poco concluso, specialmente sul piano realizzativo. Una sola rete per lui, dato che però non preoccupa Vincenzo Italiano che, secondo il Corriere dello Sport, lo vorrebbe per arricchire il reparto degli esterni offensivi.