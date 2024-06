Ritorni su Kayode: “Vuole rimanere a Firenze e vincere un trofeo”. Su Lucchesi: “Ha fatto bene con la Ternana. In ritiro può mettersi in mostra”

Parla così a Radio Bruno Andrea Ritorni, colui che ha scoperto il terzino della Fiorentina Kayode, e attuale procuratore del talento italiano: “Credo che non ci sia alcun dubbio sul fatto che Kayode resti a Firenze. Ha un ottimo rapporto coi tifosi, sta bene a Firenze, ora è arrivato un nuovo tecnico alla Fiorentina per cui, come sempre accade in questi casi, ci sarà massima attenzione e concentrazione per mettersi in mostra”.

“Questo sarà un anno importante per Kayode, in cui dovrà confermarsi, ha grande voglia di far ancora meglio, di provare a vincere un trofeo con la Fiorentina, perché quella finale ad Atene è stata una grande delusione, poi vuole entrare nel giro dell’Italia. Peccato, perché quando ebbe la possibilità di entrare nel giro azzurro, si fece male, e adesso vedremo quando e se sarà chiamato di nuovo”.

Parlando di Lucchesi ha poi aggiunto: “Ha fatto molto bene a Terni in B quest’anno, ha trovato molto spazio, anche se a inizio anno partì con Lucarelli come allenatore, poi c’è stato un paio di cambiamenti, e non è stato semplice. Vediamo adesso cosa accadrà. Penso allo stesso Kayode, perché un anno fa nessuno si sarebbe aspettato che potesse diventare quello che è diventato, vediamo se Lucchesi riuscirà a mettersi in mostra in ritiro o se sarà mandato a giocare nuovamente”.