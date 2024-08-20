Gudmundsson: "Da Blazquez bugie. Mai avuto paura che saltasse. Spero di giocare prima della sosta"

Albert Gudmundsson è stato presentato dalla sala stampa del Viola Park, queste le parole del giocatore islandese da giocare della Fiorentina:"Sono molto contento di stare qui e sono contento di fare q...

Albert Gudmundsson è stato presentato dalla sala stampa del Viola Park, queste le parole del giocatore islandese da giocare della Fiorentina:

"Sono molto contento di stare qui e sono contento di fare questa avventura, questa è una grande società, non ho avuto dubbi nell'accettare la Fiorentina. Non voglio parlare di Blazquez, la gente non deve credere a quello che viene detto, ha detto che mi aveva offerto 1 milione di euro in più, non voglio parlare di cifre ma bisogna stare attente a queste notizie. Per me significa molto stare qui, chiaramente questa è una grande società, la gente merita di vincere qualcosa a breve, fisicamente devo ancora fare qualche passo in avanti, spero di essere pronto prima della sosta. I gol sono molto importanti, spero di segnarne tanti altri, non voglio darmi un obiettivo e prendere le cose partite dopo partita

Palladino è un allenatore giovane, ha tante energia, ha idee fresche, ha dimostrato già tanto a Monza, quando ho parlato con lui ho sentito un allenatore molto motivato, con lui posso fare un altro step nella sua carriera, lui è uno dei motivi per cui sono qui. Ho potuto parlare con lui del ruolo in campo ma io sono quel giocatore che posso giocare in tanti ruoli dell'attacco, in attacco ma anche a centrocampo nell'occorrenza. Non importa molto, penso di dimostrare le mie qualità in ogni posizione in campo.

A dire la verità non ho avuto tempo di pensare al numero della maglia ma deciderò questa settimana

Non ho mai avuto paura che la trattativa saltasse, ma le ultime settimane di mercato sono particolari. Sono rimasto sempre molto tranquillo ed ho pensato solo a stare bene allenarmi, ci pensava il mio procuratore a parlare con la società.

Al processo non ci penso, ci sarà a settembre ma è una cosa che va avanti da un anno, ma ho sempre pensato solo a giocare ed alla mia famiglia, questa cosa non mi ha mai turbato e tolto la concentrazione, sono tranquillo che la verità venga a galla e che tutto sarà risolto per il meglio

Durante la pandemia ho avuto un infortunio grave ma poi ho avuto la possibilità di andare al Genoa ed ho passato 2 anni splendidi li. Non sono cosi giovane ma ho ancora tanto tempo per crescere

Non vedo l'ora di giocare la mia partita allo stadio Franchi, ho parlato con i miei compagni dei tifosi della Fiorentina, mi hanno detto cose splendide, sono venuto a Firenze da turista ma voglio scoprirla ancora

A gennaio avevo la possibilità di passare alla Fiorentina ma era tutto troppo di fretta, avevo la sensazione che potesse andare avanti ancora qualche mese e poi ho chiamato il mio procuratore per concludere questo affare poi questa estate.

Credo che Gilardino mi ha aiutato tantissimo davanti la porta, lui è stato molto severo con me negli allenamenti, mi diceva che bisogna prendere lo specchio della porta, che bisogna segnare, credo che tutto ciò abbia influito, sarò sempre riconoscente nei suoi confronti

Contro il Parma non è stata una partita semplice, potevamo fare meglio ma abbiamo fatto anche delle cose molto positive, ci sono cose da migliorare che non sono andate benissimo, io sono carico per poter dare il mio apporto.

Io fisicamente sono abituato a giocare 3 partite a settimana, con l'AZ ho giocato in Europa League, ci saranno tante partite e l'importante è essere pronti sempre fisicamente.

MARTINELLI PIACE IN INGHILTERRA

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