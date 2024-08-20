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Dall'Inghilterra: "Il Tottenham sta cercando un portiere e ha messo gli occhi su Martinelli della Fiorentina"

Secondo il noto giornalista inglese Paul o Keefe il Tottenham starebbe cercando un nuovo portiere in questa sessione di mercato per completare il reparto. Gli Spurs potrebbero andare dunque su Tommaso...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
20 agosto 2024 12:02
Dall'Inghilterra: "Il Tottenham sta cercando un portiere e ha messo gli occhi su Martinelli della Fiorentina" -
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Secondo il noto giornalista inglese Paul o Keefe il Tottenham starebbe cercando un nuovo portiere in questa sessione di mercato per completare il reparto. Gli Spurs potrebbero andare dunque su Tommaso Martinelli che già in passato aveva catturato la loro attenzione, il giovane portiere viola dunque potrebbe lasciare la Fiorentina in questa finestra di mercato. Questo il Tweet

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