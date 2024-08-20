Gazzetta: "In difesa idea Smalling per la Fiorentina, ostacolo ingaggio da circa 4 milioni"

La Fiorentina segue anche la pista d'esperienz

La difesa è un reparto che verrà rafforzato da qui a fine mercato. La Fiorentina proverà ad anticipare l'arrivo di Nicolas Valentini, si potrebbe trovare un'intesa con il Boca Juniors sui 2 milioni ma c'è da trattare. Poi c'è Matip che però dovrebbe adattarsi ad un nuovo campionato a recuperare a pieno da un infortunio. Un'altra pista di esperienza sarebbe quella di Chris Smalling, il centrale della Roma. Non sarebbe difficile soddisfare le richieste dei giallorossi, il problema è l'ingaggio da 3.8 milioni percepito dall'ex Manchester United. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

https://www.labaroviola.com/pedulla-smentisce-ngonge-puo-lasciare-il-napoli-ma-la-fiorentina-non-e-una-pista-concreta/264695/