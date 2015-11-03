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Notizie Smalling Fiorentina

Gazzetta: "In difesa idea Smalling per la Fiorentina, ostacolo ingaggio da circa 4 milioni"

20 agosto 2024 09:04

In nove contro undici è difficile. Dodò follia, Jovic gioca da fermo. È sempre più buia

16 gennaio 2023 01:26

Sportmediaset, l'Inter ha mollato Milenkovic. I nerazzurri faranno un tentativo per un ex Roma...

10 agosto 2020 16:16

Gazzetta, Fiorentina vigile, su Vertonghen c'è anche la Roma che lo vuole per il post-Smalling

07 giugno 2020 10:50

Graziani: "Chiesa? Lo farei restare fino a giugno. Vlahovic? Mi ricorda Vieri da giovane. Montella..."

20 dicembre 2019 17:57

Caceres: "Stasera segno. Il problema è nella testa dei giocatori. Voglio vincere la Coppa Italia"

20 dicembre 2019 10:43

Convocati Roma, il tecnico Fonseca ne chiama 21. Fuori Kluivert. Torna Smalling. La lista

19 dicembre 2019 17:33

Il Tempo, Smalling ha recuperato. Domani sarà fra i convocati di Fonseca. I dettagli

19 dicembre 2019 13:10

Skysport, Smalling non recupera. A Firenze confermata la coppia Fazio-Mancini..

17 dicembre 2019 18:20

Smalling rischia di saltare Firenze così come Pastore, Pellegrini invece rientrerà

11 dicembre 2019 15:53

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