Notizie Smalling Fiorentina

Gazzetta: "In difesa idea Smalling per la Fiorentina, ostacolo ingaggio da circa 4 milioni"
20 agosto 2024 09:04
In nove contro undici è difficile. Dodò follia, Jovic gioca da fermo. È sempre più buia
16 gennaio 2023 01:26
Sportmediaset, l'Inter ha mollato Milenkovic. I nerazzurri faranno un tentativo per un ex Roma...
10 agosto 2020 16:16
Gazzetta, Fiorentina vigile, su Vertonghen c'è anche la Roma che lo vuole per il post-Smalling
07 giugno 2020 10:50
Graziani: "Chiesa? Lo farei restare fino a giugno. Vlahovic? Mi ricorda Vieri da giovane. Montella..."
20 dicembre 2019 17:57
Caceres: "Stasera segno. Il problema è nella testa dei giocatori. Voglio vincere la Coppa Italia"
20 dicembre 2019 10:43
Convocati Roma, il tecnico Fonseca ne chiama 21. Fuori Kluivert. Torna Smalling. La lista
19 dicembre 2019 17:33
Il Tempo, Smalling ha recuperato. Domani sarà fra i convocati di Fonseca. I dettagli
19 dicembre 2019 13:10
Skysport, Smalling non recupera. A Firenze confermata la coppia Fazio-Mancini..
17 dicembre 2019 18:20
Smalling rischia di saltare Firenze così come Pastore, Pellegrini invece rientrerà
11 dicembre 2019 15:53
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