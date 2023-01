In nove contro undici è difficile. Dodò follia, Jovic gioca da fermo. È sempre più buia

cercasi attaccante

La Roma era un avversario alla portata, ma alla fine gli abbiamo regalato due giocatori, Jovic che in pratica era fermo e Dodò con un fallo inutile. La Roma ha Dybala e noi no, e la frittata è servita.

In novanta minuti si è tirato una sola volta in porta, una roba inguardabile. C’era da aspettarselo, Mou gioca così e noi non ci siamo resi mai pericolosi.

Una volta andati in vantaggio i giallorossi si sono chiusi a chiocciola dietro in tipico stile Mourinho, e la mancanza di un attaccante vero, ci ha penalizzato.

Se Dodò non si fosse fatto espellere può essere anche che qualcosa avremmo fatto, almeno il mr così ha detto nel post partita, ma è pur vero che Smalling non ha dovuto faticare molto per fermare l’immobile, quanto sterile Jovic.

50 milioni di euro lo ha pagato il Real Madrid, oggi Jovic forse ne vale al massimo 7 come il suo numero di maglia. Mai uno strappo, mai un dribbling, e mai un invenzione. Sembra un mix tra Bolatti e il Tanque Silva. Attacco praticamente inesistente.

Dodò l’altro colpevole della serata, non è stato da meno. Da un giocatore come lui, con esperienza in Champions non ti aspetti una cretinata come quella che ha fatto, ma dove credeva di giocare sulle spiagge di Botafogo? E dai su, ma dove andiamo così?

Sono molto deluso da questa partita, non mi aspettavo di varcare l’Olimpico e fare faville, ma nemmeno uno spettacolo deprimente come quello offerto da entrambe le compagini.

Perché parliamoci chiaro, non è che la Roma abbia fatto chissà che, ma avevano un attaccante che fatto due assist, Abrahm, e un fuoriclasse come Dybala che non perdona, noi non avevamo nessuno dei due, e quindi come dicono da queste parti, se la semo presi n’saccoccia!

Non so se la proprietà guardando lo scempio di stasera, si sia convinta che qualcosa sul mercato va fatto, so solo che al momento questa squadra è molto carente, soprattutto in attacco e se Joe Barone e Commisso non prendono decisioni, la vedo veramente buia e triste.

Ora tocca vedere tra conference e coppa Italia cosa portare a casa, perché se ci resterà solo il campionato la strada è molto in salita è piena di buche.

Torna a casa con le lacrime, non per la sconfitta, ma per aver visto una Fiesole in trasferta compatta e unita, alla fine abbiamo vinto di nuovo noi tifosi, mentre la società continua a perdere.

E MAGNATELLE NA COSA È SORD COMMISSO!!!

Lo scugnizzo viola

