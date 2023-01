Italiano: “Stiamo valutando cosa fare sul mercato. Oggi poteva finire in tragedia, rosso ha condizionato”

Vincenzo Italiano ha parlato dalla sala stampa dello stadio Olimpico dopo la sconfitta contro la Roma, queste le parole dell’allenatore della Fiorentina:

“Ai ragazzi dico prima di non regalare cartellini, è la difficoltà più grande che ci può essere in questa categoria, l’ho detto 300 volte, sono due volte che a Roma rimaniamo in 10 dopo 15 minuti e nonostante questo abbiamo fatto una prestazione onorevole, ci abbiamo provato fino al secondo gol. I ragazzi mi sono piaciuti, ho chiesto nel secondo tempo di allenarci nel difendere, ci sono state decisioni affrettate dell’arbitro ma archiviamo e andiamo avanti

La distanza tra le prime sette è chiara, le altre corrono velocemente, dobbiamo ripartire bene da domani. Siamo in corsa in tutte e tre le competizioni, dobbiamo ancora finire il girone di andata, nessuno stacca la spina, siamo in corsa per tutte e tre le competizioni, da domani dobbiamo cercare di non staccare la spina. Ci sono stati giocatori che non abbiamo mai avuto a disposizione e spero ci diano una qualità che fino ad ora non abbiamo mai avuto. Oggi poteva finire in tragedia dopo l’espulsione.

Con il direttore stiamo parlando del mercato e stiamo valutando gli infortuni che abbiamo, vediamo che tempi hanno di recupero e poi valuteremo il da farsi , se ci saranno delle opportunità non ci tireremo indietro”

LE PAGELLE DEI GIOCATORI DELLA FIORENTINA