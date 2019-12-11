Smalling rischia di saltare Firenze così come Pastore, Pellegrini invece rientrerà

Brutte notizie in casa Roma per gli infortuni di Chris Smalling e Lorenzo Pellegrini. Il difensore inglese ha accusato un trauma al ginocchio sinistro pertanto oltre a saltare la sfida contro il Wolfs...

Brutte notizie in casa Roma per gli infortuni di Chris Smalling e Lorenzo Pellegrini. Il difensore inglese ha accusato un trauma al ginocchio sinistro pertanto oltre a saltare la sfida contro il Wolfsberger e la Spal rischia anche per la partita del 20 dicembre contro la Fiorentina. Pellegrini invece ha preso una botta al piede sinistro, contro i gigliati sicuramente ci sarà, difficilmente invece prenderà parte al match Pastore. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.