Labaro Viola

Smalling rischia di saltare Firenze così come Pastore, Pellegrini invece rientrerà

Brutte notizie in casa Roma per gli infortuni di Chris Smalling e Lorenzo Pellegrini. Il difensore inglese ha accusato un trauma al ginocchio sinistro pertanto oltre a saltare la sfida contro il Wolfs...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
11 dicembre 2019 15:53
Smalling rischia di saltare Firenze così come Pastore, Pellegrini invece rientrerà -
Rassegna Stampa
Fiorentina
Firenze
Roma
Pellegrini
Pastore
Smalling
Condividi

Brutte notizie in casa Roma per gli infortuni di Chris Smalling e Lorenzo Pellegrini. Il difensore inglese ha accusato un trauma al ginocchio sinistro pertanto oltre a saltare la sfida contro il Wolfsberger e la Spal rischia anche per la partita del 20 dicembre contro la Fiorentina. Pellegrini invece ha preso una botta al piede sinistro, contro i gigliati sicuramente ci sarà, difficilmente invece prenderà parte al match Pastore. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok