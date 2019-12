Dal profilo Twitter della Roma arriva la distinta con i convocati di Paulo Fonseca per l’ultima gara del 2019 in casa della Fiorentina in programma domani sera e valida per la 17^ giornata di Serie A. Ecco i nominativi: Portieri: Pau Lopez, Cardinali, Fuzato Difensori: Juan Jesus, Smalling, Kolarov, Cetin, Fazio, Mancini, Florenzi, Spinazzola Centrocampisti:Pellegrini, Perotti, Veretout, Zaniolo, Diawara, Mkhitarian Attaccanti: Dzeko, Cengiz Under, Kalinic, Antonucci.

TuttoMercatoWeb.com