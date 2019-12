Lavoro individuale per Chris Smalling, anche nella giornata di oggi e il difensore resta in forte dubbio per la gara del Franchi contro la Fiorentina di venerdì sera. Secondo quanto riportato da Sky Sportdifficilmente il difensore potrà essere a disposizione di Fonseca e al suo posto è pronto ancora una volta Fazio, che comporrebbe la coppia centrale di difesa insieme a Mancini.

