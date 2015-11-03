Notizie Totteham Fiorentina

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Dall'Inghilterra: "Il Tottenham sta cercando un portiere e ha messo gli occhi su Martinelli della Fiorentina"

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Di Marzio: "La Fiorentina pronta all'offerta per Lo Celso. Sul piatto prestito con riscatto a 20 milioni"

09 agosto 2022 00:10

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