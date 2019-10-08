Giudice sportivo, otto fermati per un turno. Fiorentina e Brescia senza defezioni

Dopo la settima giornata di Serie A il giudice sportivo della Serie A ha squalificato per un turno otto giocatori per una giornata. Si tratta di Riccardo Saponara, Davide Biraschi e Christian Romero d...

Dopo la settima giornata di Serie A il giudice sportivo della Serie A ha squalificato per un turno otto giocatori per una giornata. Si tratta di Riccardo Saponara, Davide Biraschi e Christian Romero del Genoa, Gabriel Strefezza della SPAL, Davide Calabria e Samu Castillejo del Milan, Gary Medel del Bologna e Lucas Leiva della Lazio.

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