Il Giudice Sportivo multa la Fiorentina per i cori contro i napoletani, l'ammontare dell'ammenda...
Il Giudice Sportivo, dopo la quarta giornata del campionato di Serie A, ha emesso le sentenze che, come di consueto, toccano giocatori e società. Non esente, in questa occasione, nemmeno la Fiorentina...
A cura di Redazione Labaroviola
18 settembre 2018 19:46
Il Giudice Sportivo, dopo la quarta giornata del campionato di Serie A, ha emesso le sentenze che, come di consueto, toccano giocatori e società. Non esente, in questa occasione, nemmeno la Fiorentina.
"Ammenda di € 10.000,00 : alla Soc. FIORENTINA per avere suoi sostenitori, nel corso del primo tempo, intonato cori insultanti di matrice territoriale nei confronti della tifoseria della squadra avversaria". Questo è quanto si legge nel comunicato emesso nella giornata di oggi.