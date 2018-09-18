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Il Giudice Sportivo multa la Fiorentina per i cori contro i napoletani, l'ammontare dell'ammenda...

Il Giudice Sportivo, dopo la quarta giornata del campionato di Serie A, ha emesso le sentenze che, come di consueto, toccano giocatori e società. Non esente, in questa occasione, nemmeno la Fiorentina...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
18 settembre 2018 19:46
Il Giudice Sportivo multa la Fiorentina per i cori contro i napoletani, l'ammontare dell'ammenda... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.09.2017, Fiorentina-Bologna, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.09.2017, Fiorentina-Bologna, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Il Giudice Sportivo, dopo la quarta giornata del campionato di Serie A, ha emesso le sentenze che, come di consueto, toccano giocatori e società. Non esente, in questa occasione, nemmeno la Fiorentina.

"Ammenda di € 10.000,00 : alla Soc. FIORENTINA per avere suoi sostenitori, nel corso del primo tempo, intonato cori insultanti di matrice territoriale nei confronti della tifoseria della squadra avversaria". Questo è quanto si legge nel comunicato emesso nella giornata di oggi.

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