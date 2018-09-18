Amoruso: "La Samp sarà un'avversaria tosta per i viola, a chi fare attenzione..."
Lorenzo Amoruso ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Bruno: "I blucerchiati saranno degli avversari tosti per i viola, hanno una buona condizione fisica. Sono una squadra organizza...
A cura di Redazione Labaroviola
18 settembre 2018 19:38
Lorenzo Amoruso ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Bruno: "I blucerchiati saranno degli avversari tosti per i viola, hanno una buona condizione fisica. Sono una squadra organizzata e hanno tanti calciatori veloci. La difesa dovrà stare attentissima a Quagliarella, che nonostante l'età riesce ancora a fare la differenza in Serie A. I quattro difensori dovranno fare una grande partita per arginare le azioni della Sampdoria".
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