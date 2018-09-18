Amoruso: "La Samp sarà un'avversaria tosta per i viola, a chi fare attenzione..."

Lorenzo Amoruso ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Bruno: "I blucerchiati saranno degli avversari tosti per i viola, hanno una buona condizione fisica. Sono una squadra organizza...

A cura di Redazione Labaroviola 18 settembre 2018 19:38

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