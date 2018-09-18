Romei: "Fiorentina e Samp si somigliano, possono lottare per l'Europa League. Su Saponara..."

L'avvocato Romei è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno: "Quello di adesso è un momento positivo per noi ma dobbiamo rimanere con i piedi per terra e continuare a lavorare. Siamo molto contenti che...

L'avvocato Romei è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno: "Quello di adesso è un momento positivo per noi ma dobbiamo rimanere con i piedi per terra e continuare a lavorare. Siamo molto contenti che la squadra stia seguendo bene il pensiero del mister, è importante avere un allenatore come Giampaolo e già da ben tre anni".

Prosegue sulla partita di domani: "Per quanto riguarda l'orario penso che sarebbe meglio lasciare perdere le polemiche e concentrarsi più sull'unicità".

E su Saponara: "Sta facendo molto bene con noi, speriamo tutti che possa tornare presto".

Spende alcune parole anche per Pjaca: "È stata un'ipotesi questa estate, ma poi abbiamo deciso di cambiare pista".

E conclude con un paragone tra le due squadre che, domani, si affronteranno a Marassi: "La Fiorentina e la Sampdoria hanno delle politiche molto simili, possono lottare entrambe per l'Europa League".