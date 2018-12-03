Giudice Sportivo, chiusa curva della Juventus per cori razzisti dei tifosi bianconeri

In riferimento alle partite dell'ultima giornata del campionato di Serie A, il Giudice Sportivo ha decretato per la Juventus "l'Obbligo di disputare una gara con i settori 'Tribuna Sud 1° e 2° anello'...

In riferimento alle partite dell'ultima giornata del campionato di Serie A, il Giudice Sportivo ha decretato per la Juventus "l'Obbligo di disputare una gara con i settori 'Tribuna Sud 1° e 2° anello' (la curva dell'Allianz Stadium) privi di spettatori ed ammenda di € 10.000,00 per cori insultanti di matrice territoriale, reiterati ed aggravati dalla recidiva specifica, nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria, provenienti dalla grande maggioranza dei tifosi assiepati nel settore interessato, e pertanto percepiti in tutto l’impianto, preceduti altresì, al 6° minuto del secondo tempo, da un coro discriminatorio di matrice evidentemente razziale nei confronti del calciatore della Soc. Napoli Koulibaly, seppur non qualificato autonomamente come tale dai collaboratori della Procura federale nella loro segnalazione. Sanzione complessivamente disposta visti gli artt. 11 comma 3 e 12 comma 3 CGS, tenuto conto delle circostanze aggravanti anche per la recidiva, con assorbimento della facoltà di sospensione di cui all’art. 16 comma 2 bis CGS quanto alla fattispecie di denigrazione di matrice razziale".

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