Una sentenza che cambia tutto? 0-3 alla Salernitana per non aver giocato quando aveva positivi

Il Giudice Sportivo ha diramato un lungo comunicato e ha assegnato la sconfitta 0-3 a tavolino per la Salernitana per non essersi presentata alla gara di Udine contro l’Udinese lo scorso dicembre ed ha anche assegnato 1 punto di penalizzazione in classifica alla squadra granata. La Salernitana non si presentò per via di alcune positività al Covid. Una sentenza che potrebbe cambiare le cose anche per Fiorentina-Udinese, che non si è disputata per lo stesso motivo con l’Udinese che non si presentò a Firenze perchè aveva alcuni positivi in squadra. Il tutto previsto dall’articolo 53 NOIF per la mancata disputa della gara in oggetto.

