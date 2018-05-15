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Ecco la stangata per Veretout! Tre giornate di squalifica per il francese. Pioli...

(ANSA) - ROMA, 15 MAG - Tre giornate di squalifica sono state comminate dal giudice sportivo di Serie A al fiorentino Veretout "per avere, al 50' st, durante un'azione di giuoco, colpito con un calcio...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
15 maggio 2018 18:32
Ecco la stangata per Veretout! Tre giornate di squalifica per il francese. Pioli... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 25.10.2017, Fiorentina-Torino, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Veretout
Firenze, stadio Artemio Franchi, 25.10.2017, Fiorentina-Torino, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Veretout
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(ANSA) - ROMA, 15 MAG - Tre giornate di squalifica sono state comminate dal giudice sportivo di Serie A al fiorentino Veretout "per avere, al 50' st, durante un'azione di giuoco, colpito con un calcio alla gamba un calciatore avversario, senza alcuna possibilità di giocare il pallone".
Oltre al calciatore francese, sono stati squalificati - tutti per un turno - altri dieci giocatori: Toloi (Atalanta), Montolivo (Milan), Nainggolan (Roma), Behrami (Udinese), Borini (Milan), Cionek (Spal), Everton (Spal), Helander (Bologna), Masiello (Atalanta), Salamon (Spal). Una giornata di stop anche al vice-allenatore della Fiorentina Giacomo Murelli "per avere, al termine della gara, rientrando negli spogliatoi, allontanato un allenatore della squadra avversaria portando la propria mano aperta all'altezza del viso e spingendolo, senza violenza". Pioli è stato ammonito è la prossima espulsione sarà squalificato

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