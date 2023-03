Lanciare una bomba carta sui tifosi del Napoli costa una ridicola multa di 44 mila euro alla Lazio

Il Giudice Sportivo ha inflitto multe dal valore totale di 44mila euro a diversi club di Serie A, per diversi episodi accaduti sugli spalti nell’ultimo turno di campionato. A partire dalla Lazio: “Ammenda di € 15.000,00: alla Soc. LAZIO per avere suoi sostenitori, durante la gara ed al termine della stessa, lanciato nei settori occupati dalla tifoseria avversaria due petardi e una bottiglietta di plastica; per avere inoltre suoi sostenitori, durante la gara, lanciato nel recinto di giuoco cinque petardi; per avere, infine, nel corso della gara, intonato un coro becero nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS”.

