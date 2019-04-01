Squalificati, sei calciatori fermati dal Giudice sportivo. Nessun viola. Ecco la lista completa
Sono sei i calciatori di Serie A squalificati per una giornata effettiva di campionato dal Giudice Sportivo e che salteranno la 30' gara della stagione. Ecco la lista dei fermati:Espulso per doppia am...
A cura di Redazione Labaroviola
02 aprile 2019 00:16
Sono sei i calciatori di Serie A squalificati per una giornata effettiva di campionato dal Giudice Sportivo e che salteranno la 30' gara della stagione. Ecco la lista dei fermati:
Espulso per doppia ammonizione contro il Cagliari Fabio Depaoli (Chievo); ammoniti e già diffidati Criscito (Genoa), Sandro (Udinese), Stryger Larsen (Udinese), Manolas (Roma) e Meggiorini (Chievo).
Fonte: Legaseriea.it