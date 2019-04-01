Squalificati, sei calciatori fermati dal Giudice sportivo. Nessun viola. Ecco la lista completa

Sono sei i calciatori di Serie A squalificati per una giornata effettiva di campionato dal Giudice Sportivo e che salteranno la 30' gara della stagione. Ecco la lista dei fermati:Espulso per doppia am...

A cura di Redazione Labaroviola 02 aprile 2019 00:16

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