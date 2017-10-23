Le decisione del giudice sportivo, Bonucci squalificato per due giornate, salta la Juventus
Sono arrivate le attese decisioni del Giudice Sportivo in merito alla nona giornata del campionato. Bonuccisalterà le prossime due giornate, non giocherà dunque contro Chievo Verona e Juventus. Un tur...
Sono arrivate le attese decisioni del Giudice Sportivo in merito alla nona giornata del campionato. Bonuccisalterà le prossime due giornate, non giocherà dunque contro Chievo Verona e Juventus. Un turno per gli altri quattro espulsi di giornata: Zuculini, Mandzukic, Gonzalez e Cassata.
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA
BONUCCI Leonardo (Milan): condotta gravemente antisportiva per avere, al 24° del primotempo, durante un'azione, con il pallone non a distanza di giuoco, colpito con una gomitata alvolto un calciatore della squadra avversaria, procurandogli danni fisici.
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
CASSATA Francesco (Sassuolo): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.
GONZALEZ CASTRO Giancarlo (Bologna): doppia ammonizione per comportamentoscorretto nei confronti di un avversario.
MANDZUKIC Mario (Juventus): doppia ammonizione per comportamento scorretto neiconfronti di un avversario e per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara.
ZUCULINI Bruno (Hellas Verona): doppia ammonizione per comportamento scorretto neiconfronti di un avversario.